Man City? Non c’è niente di vero! Ma arriva indiscrezione sul futuro col Napoli

Repubblica – Man City? Non c’è niente di vero! Ma arriva un’indiscrezione sul futuro col Napoli.

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, nella giornata di ieri, ha chiarito alcune cose per quanto riguarda il futuro del giocatore. Nelle ultime ore si vociferava il probabile interesse del Manchester City nei confronti del georgiano, ma la questione è stata subito chiusa: “Manchester City? Al momento non c’è niente né con noi né con il Napoli. C’è la possibilità di vincere lo scudetto e si sta ancora lottando per la Champions. In un momento simile, come può pensare ad un’altra squadra?”

In seguito a quanto accaduto, il quotidiano ha invece svelato un dettaglio da non trascurare, perché invece ha anticipato che tra Kvara e il Napoli c’è già un accordo di massima fino al 2028 con adeguamento economico, che potrà poi essere formalizzato solo al termine della stagione in corso.

Fonte foto: Instagram @kvara7

