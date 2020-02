Manchester City ancora nel caos, la UEFA continua ad indagare

Momento delicato per i cityzens

Dopo il comunicato della UEFA che annunciava la sospensione dalle manifestazioni europee per due anni, il massimo organismo europeo rincara la dose. Infatti come riportato dal quotidiano britannico The Guardian, le indagini sul gonfiamento di alcune sponsarizzazioni continuano. La UEFA starebbe valutando di esaminare anche i contratti delle ultime tre stagioni, per verificare se il rigonfiamento dei contratti sia continuato anche negli ultimi anni.

