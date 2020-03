Mancini:”Stop Euro 2020? Lo vinceremo il prossimo anno”

Bisogna tutelare la salute

Roberto Mancini CT della Nazionale Italiana, è intervenuto ai microfoni della RAI analizzanzo l’emergenza del coronavirus che ha colpito l’Italia. Ecco quanto dichiarato: “Euro 2020?Martedì credo che sapremo meglio tutto, anche come andrà a finire questa stagione. Se rinvieranno l’Europeo, i campionati potranno finire tranquillamente. Quindi da martedì potremo affrontare quest’argomento. Per me va bene tutto, la cosa più importante è tutelare la saluta di tutti. Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo. Siamo aperti a tutto, anche a giocare a novembre. Per un professionista è difficile rimanere fermo per più di un paio di giorni, credo che ognuno si allenerà con tapis roulant e attrezzi vari. In questo momento qualsiasi allenatore la pensa allo stesso modo, cioè di lasciare i calciatori a casa dandogli magari un programma. Bisognerà aspettare martedì per vedere cosa accadrà all’Uefa, se si deciderà quindi di rinviare l’Europeo o no. I problemi che abbiamo noi ora li avranno le altre nazioni prossimamente, quindi attualmente ci sono delle cose più importanti del calcio Innanzitutto bisogna tutelare la salute di tutti gli italiani, quando inizierà a migliorare la situazione potremo pensare al campionato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui e la quarantena, l’ironia della compagna [VIDEO]

L’appello di Manolas.”Donate allo Spallanzani” [VIDEO]

Champions League, ipotesi final four

Coronavirus, l’Atalanta va in quarantena

Coronavirus, il bollettino delle 18: oggi quasi 3000 contagi e 368 morti

Serie A – Mancati incassi, ipotesi taglio stipendi ai calciatori

Basket, Matteo Malaventura, la lotta con la polmonite e il monito: “Rispettate le regole, il coronavirus non è un gioco”

VIDEO – Mertens si allena in compagnia della moglie Kat

Gazzetta – Jovic vuole continuità, il Napoli pronto ad offrirgliela! Buoni rapporti col Real Madrid

VIDEO – La simpatica ironia di Mertens: si allena con un bottiglione di vino!

#FacciamociCompagnia [VIDEO] – Tutti i gol del Napoli della stagione 2015/2016

Tonali-Napoli, il club azzurro non molla: il Brescia chiede 50 milioni

CONTENUTI EXTRA

Cade in cisterna acqua, morto 79enne

Riti Pasqua:Vaticano,’modalità a studio’