Mandarini: “Olivera sarà il nuovo terzino, non è scontato l’addio di Koulibaly e Fabian”

Mandarini sulle prossime mosse di mercato del Napoli

In diretta ai microfoni di Tribuna Stampa è intervenuto il giornalista Fabio Mandarini, che ha ipotizzato i futuri scenari di mercato legati al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Mi risulta che per il terzino sia ormai tutto fatto. A meno di clamorose sorprese, sarà Mathias Olivera il prossimo laterale sinistro della compagine di Luciano Spalletti. Inoltre il Napoli sta lavorando all’acquisto di un attaccante. Su Koulibaly siamo dinnanzi a una storia che si ripete. Pare che debba andare via ogni anno, ma puntualmente non si muove dalla Campania. Di conseguenza non pensiamo a un addio scontato, anzi. So che il Napoli vuole rinnovargli il contratto. Fabian Ruiz? Discorso simile a quello fatto per Kalidou Koulibaly. Ha grande mercato, ma non è detto che vada via dal Napoli”.

