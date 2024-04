Corriere dello Sport – Manna e Italiano si incontrano a Torino: c’è Juve-Fiorentina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su un incrocio particolare. A Torino c’è Juve-Fiorentina e il ds Manna e il ‘candidato’ Italiano, per la panchina del Napoli, si incontreranno in vista del match di campionato: “Domenica, alle 20.45, si giocherà Juventus-Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino. E Giovanni Manna, il responsabile in pectore dell’area tecnico-sportiva del Napoli del futuro, si ritroverà faccia a faccia con Vincenzo Italiano, uno dei candidati più autorevoli alla panchina del Napoli che verrà.

Fatalità, scherzetto del destino, le cose della vita, ma guarda il caso: diciamola un po’ come vogliamo, come più ci piace. Fatto sta che la prima uscita di Manna in campionato, dopo che l’indiscrezione del suo accordo con De Laurentiis ha forzato il caveau ed è scappata via in fuga, facendo il giro d’Italia, potrebbe anche passare alla storia come un vaticinio involontario. Un’anticipazione voluta da un vate chiamato calendario”.

