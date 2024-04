Corriere dello Sport – Manna è l’uomo della rivoluzione: guiderà il mercato estivo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di Giovanni Manna, definito il futuro del Napoli: “In attesa che arrivi l’allenatore, l’uomo che inevitabilmente orienterà la caccia agli obiettivi e poi la chiusura degli acquisti, stabilendo classifiche di gradimento magari in base all’ordine delle priorità, Adl ha preso il nuovo responsabile dell’area sportiva, Giovanni Manna.

Il coordinatore del mercato ma non solo: lui è in stand-by, ufficiosamente titolare del ruolo ma non ancora ufficialmente, perché contrattualmente legato alla Juventus e dunque in attesa del tramonto della stagione per scrivere la parola fine in calce all’esperienza bianconera. La storia azzurra, però, comincia gradualmente a prendere corpo e forma. Le forme dei primi profili individuati per dare il via a quella ricostruzione che sa un po’ di rifondazione e un po’ di rivoluzione”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

