Manolas pronto a salutare, spunta l’indizio di mercato

Il Corriere del Mezzogiorno mette in risaslto l’indizio che fà pensare all’addio di Manolas.

Ecco quanto evidenziato dal quotidiano sul futuro di Kostas Manolas:

“Non c’è Manolas nella batteria dei testimonial molto folta, non trova spazio tra le foto e il video di un backstage realizzato durante il ritiro di Castel di Sangro. La trattativa con l’Olympiacos è ancora viva, c’è distanza tra le parti ma il club greco ci prova a convincere il Napoli, servono almeno 10 milioni di euro per far partire Manolas. Kostas vuole tornare in patria e spinge per la cessione ma i conti non tornano”

