Manolas torna in campo, il difensore è disponibile per la finale contro la Juve

Arrivano buone notizie da Castelvolturno per il Napoli: Kostas Manolas ha lavorato col gruppo e quindi anche il centrale greco è a disposizione di Rino Gattuso per la finale di mercoledì contro la Juventus di Sarri.

Dopo un mese esatto ai box a causa dell’infortunio muscolare rimediato a metà maggio, Kostas Manolas ha svolto la sessione in gruppo e sarà un’arma in più per il Napoli che, tra tre giorni, si giocherà il trofeo nazionale all’Olimpico di Roma contro la Juventus. Manolas è dunque pienamente recuperato dalla distrazione di secondo grado alla coscia destra che lo ha costretto ai box per trenta giorni.

