Manresa-Dinamo Sassari oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming basket Champions League 2020

Oggi (5 febbraio) si disputerà il match tra Manresa e Dinamo Sassari, sfida valida per la quattordicesima e ultima giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2019-2020. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso il Pavelló Nou Congost. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming

La Dinamo Sassari condivide la vetta del girone A con il Turk Telekom con il record di 10 vittorie e 3 sconfitte: i sardi hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale già da qualche giornata ma hanno bisogno di un successo stasera per poter sperare di agguantare il primo posto, che ora come ora è nelle mani del sodalizio turco, dal momento che il team di Ankara è avvantaggiato negli scontri diretti. Il BAXI Manresa occupa invece la terza posizione insieme al Filou Oostende con il record di 7-6 ma non è ancora certo del passaggio del turno, perché tallonato da Lietkabelis e Hapoel Holon. All’andata il club catalano riuscì ad espugnare Sassari con il punteggio di 73-74.

La partita tra Manresa e Dinamo Sassari non godrà di alcuna copertura televisiva ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

MANRESA-DINAMO SASSARI: ORARIO, PROGRAMMA TV E STREAMING

Mercoledì 5 febbraio 2020

Ore 20.00: BAXI Manresa – Dinamo Sassari

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

