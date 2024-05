Corriere dello Sport – Manu Koné nel mirino del Napoli: le ultime

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su un nuovo obiettivo del Napoli: Manu Koné. Il francese, che si districa in Germania, in Bundesliga, è finito sotto osservazione da parte della società azzurra. È un mediano muscolare e fisico, dotato di qualità atletiche utili da abbinare anche a una buon livello di gioco. Milita nel Borussia Mönchengladbach e a breve compirà 22 anni.

Da non tralasciare anche il forte interesse per Sudakov, stella che il Napoli segue da tempo. Tuttavia gli intermediari hanno fatto sapere che il prezzo del giocatore sia schizzato e che sarà sicuramente disposta un’asta per accaparrarlo.

