Mara Venier sarà la madrina della figlia di Eleonora Daniele: “L’ho sempre sentita vicina”

La gravidanza di Eleonora Daniele è quasi agli sgoccioli, infatti la conduttrice ben presto si congederà dal suo impegno televisivo quotidiano per dedicarsi completamente agli ultimi mesi prima dell’arrivo della sua bambina. Intanto, sebbene Carlotta, questo sarà il suo nome, non sia ancora venuta al mondo, la sua mamma ha già scelto chi sarà la madrina della piccola nel giorno del suo battesimo, si tratta di Mara Venier.

La scelta di Eleonora Daniele

Lo aveva già annunciato durante una puntata di Domenica In, in cui era stata ospite, ma Eleonora Daniele a distanza di qualche mese da quell’annuncio sembra essere ancora più convinta della sua scelta. Mara Venier sarà la madrina della sua piccola, e in un’intervista al settimanale Intimità, la conduttrice ha dichiarato il motivo per cui ha voluto che fosse proprio la padrona di casa della domenica pomeriggio a ricoprire questo ruolo così importante:

Con Mara, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta. L’ho sempre sentita molto vicina. Ecco perché mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina

Dopo mesi di tensione a causa del diffondersi della pandemia, le preoccupazioni per il lavoro giornaliero e i timori che accompagnano ogni mamma nel corso della gravidanza, la gestazione prosegue per il meglio. La nascita della bambina è prevista tra non molto e intanto Eleonora Daniele e suo marito Giulio Tassoni, sposato a settembre dello scorso anno dopo 16 anni di fidanzamento, stanno già pensando alle piccole cose che si verificheranno nell’immediato futuro come, per l’appunto, la cerimonia del battesimo: “lo celebreremo verso ottobre, speriamo senza mascherine. Come spero che la mia famiglia, che è di Padova, possa venire a Roma per il parto. Sarebbe bellissimo”.