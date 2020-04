Marcello Cesena si è sposato, Jean Claude di Sensualità a Corte a nozze con Alessandro Iovine

Fiori d’arancio per Marcello Cesena, che in una Roma totalmente deserta per il lockdown ha sposato il compagno Alessandro Iovine. Il comico è ben conosciuto al pubblico televisivo per la divertentissima sitcom “Sensualità a corte“, che per anni ha impazzato nei programmi della Gialappa’s Band (e oggi è sul web): Cesena è il mitico Jean-Claude, protagonista di scene esilaranti in un’improbabile ambientazione settecentesca. Nonostante le misure anti-coronavirus, lui e Iovine sono riusciti a realizzare il loro sogno.

Il matrimonio con mascherine e guanti senza invitati

Ai tempi del coronavirus matrimoni e unioni civili non sono vietati, ma ovviamente devono sottostare a precise regole e non possono comprendere feste con assembramenti di invitati. Cesena e Iovine hanno preferito non rimandare la cerimonia, come ha svelato l’attore nel post social con il lieto annuncio: “In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati!! Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello“. “Mai avrei pensato di sposarmi in vita mia e soprattutto mai avrei creduto di farlo durante una pandemia“, ha scritto Iovine, “La bellezza della vita sta proprio nella sua imprevedibilità e nel fatto che alla fine l’amore trionfa su tutto“.

Chi è Marcello Cesena

Nato a Genova nel 1956, Marcello Cesena è diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile e ha iniziato a lavorare sul palcoscenico nel 1980. L’esordio in televisione risale ai primi anni 90, quando nel programma Avanzi di Rai 3, ha fondato il gruppo dei Broncoviz con Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ugo Dighero e Mauro Pirovano realizzando una serie di parodie di spot pubblicitari. In tv ha lavorato anche in Tunnel, Hollywood party, Cocktail d’amore (imitando la stilista Carla Fendi) per poi approdare a Mai dire… dal 2004 e a Quelli che… nel 2012. Prolifica la sua carriera cinematografica: è attore feticcio di Pupi Avati in diversi film a partire da Una gita scolastica. Ha diretto tre film, Peggio di così si muore (con i Broncoviz), Mari del sud (con Diego Abatantuono), Il cosmo sul comò (con Aldo, Giovanni e Giacomo). Oltre agli sketch di Sensualità a corte nei panni del “baronetto” Jean-Claude con Simona Garbarino (Madre), Mauro Pirovano (Madrina) e Marcella Silvestri (Cassandra), Cesena ha anche parodiato la serie tv Dr. House.