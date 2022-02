Marchesi: “Inter-Napoli partita incerta, i partenopei possono tenere testa ai nerazzurri”

L’ex tecnico di Napoli e Inter dice la sua sul big match di sabato al Maradona

Rino Marchesi, ex allenatore di Napoli e Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento ha parlato del big match di sabato sera allo stadio Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole:

“L’Inter è una squadra molto solida che ha dimostrato di tenere bene sotto controllo diverse situazioni con giocatori molto importanti, allo stesso tempo il Napoli ha la squadra giusta per tenere testa ai nerazzurri.

La partita di sabato non è decisiva ma molto importante. E’ importante perché in questo periodo arrivano le coppe, con le trasferte con le nazionali, bisogna essere bravi a far recuperare bene i giocatori.”

L’Inter è una squadra compatta, sul piano fisico ha giocatori di grande qualità tecnica. Ovviamente anche il Napoli abbonda di qualità, e se Osimhen dovesse recuperare lo smalto e se Koulibaly e Anguissa dovessero tornare in forma il Napoli può ottenere grandi risultati. La partita è molto incerta, non penso che la vittoria di una delle due garantisca lo scudetto, sicuramente chi vincerà si metterà in una situazione privilegiata”.

