Marchetti: “Terzino sinistro? Spalletti fa bene a dire che ha tante soluzioni”

Marchetti sulla questione terzino sinistro

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Luca Marchetti, che ha detto la sua sulla questione terzino sinistro. Ecco quanto dichiarato:

“Secondo me Spalletti fa bene a dire che ha tante soluzioni, lui difenderà sempre il gruppo per farlo galvanizzare. Lui fa benissimo, noi possiamo dire che con un terzino sinistro in più la rosa sarebbe stata più completa. Di Lorenzo comunque può giocare anche a sinistra ed è un campione d’Europa. Ovviamente se vuoi accrescere la media devi prendere giocatori importanti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Martino: “Il Napoli ha una rosa che con i cambi può ammazzare le partite”

FOTO – Osimhen in lista per il gol più bello del turno di EL: il messaggio del Napoli ai tifosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: allerta meteo, in arrivo temporali su centrosud