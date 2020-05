Marco Fantini e Beatrice Valli genitori, lui: “Sono innamorato, non c’è cosa più bella nella vita”

Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati di nuovo genitori, dopo diverse ore di attesa, in seguito ad un lungo travaglio è nata la piccola Azzurra. Il parto è avvenuto in ospedale, e dopo il primo scatto della secondogenita della coppia, non sono mancati altri dolci momenti che entrambi hanno condiviso sui rispettivi profili social. Ad iniziare è proprio il neo papà che non esita a condividere con i suoi fan questo momento così unico, tanto da dire di essersi innamorato di nuovo.

La felicità di Marco Fantini

È nata da poche ore eppure Azzurra Fantini può vantare già migliaia di fan, che hanno sostenuto la sua mamma nei mesi e nelle settimane prima del parto. Dopo ore di attesa finalmente la piccola è venuta al mondo, riempendo di gioia i genitori che attendevano con ansia il suo arrivo. Se nelle ore precedenti al parto Marco Fantini si era mostrato nelle stories su Instagram agitato, in attesa di essere chiamato per poter assistere all’intervento, e quindi era a casa mentre la sua dolce metà era in ospedale, i video pubblicati poco dopo la nascita della bimba, raccontano tutta un’altra storia. In macchina e diretto verso casa, dopo essere stato dalla compagna in ospedale, esordisce così: “Mi sono innamorato di nuovo, ragazzi è la cosa più bella che si può avere nella vita, vado a provare a dormire, ma sarà dura perché l’emozione è tanta, sono felicissimo. Ringrazio tutti per i messaggi e niente aspettiamo a casa la mamma e Azzurra”.

Una gravidanza difficile

La terza gravidanza di Beatrice Valli è stata, per sua stessa ammissione, la più difficile da affrontare, tanto che proprio ad aprile si era recata in ospedale per un controllo, a causa di un forte malessere. Nei mesi precedenti, d’altronde, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne non aveva mai nascosto il suo stato di salute, dicendo che le nausee non le erano mai passate e che la sera era il momento peggiore della giornata. Sia con il primogenito, Alessandro, sia con la prima bimba avuta da Fantini nel 2017, Bianca, la gestione della gravidanza non le aveva procurato molti problemi. Proprio in seguito a questi continui malesseri, la coppia ha dovuto rimandare l’ipotesi di sposarsi prima che nascesse la piccola Azzura: il matrimonio, infatti, è l’unica tappa che manca per coronare il sogno d’amore di Marco Fantini e Beatrice Valli, tra le coppie più amate e innamorate dello show business.