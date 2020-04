Marco Maddaloni papà per la terza volta, Romina Giamminelli è incinta

La quarantena da coronavirus è particolarmente gioiosa per Marco Maddaloni e Romina Giamminelli. Il judoka ultimo vincitore dell’Isola dei Famosi e la moglie diventeranno infatti genitori per la terza volta. La Giamminelli è incinta, come ha annunciato il programma Verissimo prima di mandare in onda un videomessaggio della coppia nella puntata del 18 aprile.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno già due bambini

Il pubblico televisivo ha apprezzato Maddaloni per la sua genuinità nel corso dell’edizione 2019 dell’Isola e prima ancora per Pechino Express e Detto Fatto, anche se gli amanti dello sport conoscevano già bene l’atleta partenopeo per le sue vittorie nel judo e per l’appartenenza a una famiglia di campioni (sono judoka anche il fratello Pino, oro olimpico, e la sorella Laura, moglie del pugile Clemente Russo). Lui e Romina Giamminelli, napoletana originaria delle Seychelles che ha partecipato con Mariana Rodriguez a Pechino Express 2014, sono già genitori di due bambini, Giovanni (nato nel 2016) e Giselle Marie (venuta al mondo nel 2018). Nel corso di un’ospitata a Verissimo nel 2019, i due confessarono di aver vissuto anche il dramma di un aborto.

La proposta di matrimonio all’Isola dei Famosi

Marco e Romina si sono sposati con una romantica cerimonia celebrata nel settembre 2019. In realtà risultavano già ufficialmente marito e moglie, ma hanno potuto coronare il sogno di un matrimonio in chiesa dopo la partecipazione di lui all’Isola dei Famosi. Fu proprio durante la finale del reality di Alessia Marcuzzi che Maddaloni chiese alla Giamminelli di sposarlo, con tanto di proposta in ginocchio. “Sposami e allarghiamo la famiglia“, le disse Marco: entrambi i sogni si sono realizzati.