Maria De Filippi con la mascherina e il cane: “Momento di solitudine ma loro possiamo abbracciarli”

Chi dedica la copertina a Maria De Filippi, fotografata a Roma mentre, protetta da una mascherina, porta in giro uno dei suoi cani, il bassotto Ugo. La conduttrice lo tiene al guinzaglio per poi prenderlo in braccio dove la strada è particolarmente accidentata. “In questo momento di solitudine sono gli unici che possiamo abbracciare” ha raccontato alla rivista diretta da Alfonso Signorini, accettando di fare da volto alla campagna proposta dal giornale contro l’abbandono degli animali in un momento così difficile.

La quarantena di Maria De Filippi

A Roma dove vive e lavora, Maria De Filippi è tornata in onda con la nuova versione di Uomini e Donne. Per il resto resta in casa dove rispetta scrupolosamente le norme previste per il distanziamento sociale. “Al lavoro siamo tutti con le mascherine e manteniamo le distanze, viviamo una quarantena collettiva. A casa è tutto disinfettato con l’alcol, le scarpe rimangono sul pianerottolo, all’ingresso c’è l’amuchina, per la cena si sta nello stesso tavolo, ma lontani. A tutti noi è venuta a mancare la normalità che adesso capiamo essere la cosa più importante” aveva fatto sapere in un’intervista, raccontando la nuova vita in casa e al lavoro.

La passione di Maria De Filippi per i cani

Il grande affetto che lega Maria De Filippi agli animali è noto. Appassionata di equitazione, adora i suoi cavalli ma a vivere con lei sono i suoi adorati cani, alcuni dei quali “utilizzati” nelle sue trasmissioni, in particolare a C’è posta per te. Sono diverse le campagne sociali contro l’abbandono per le quali ha prestato il volto. Prima di quella realizzata con Chi ce n’era stata un’altra l’estate scorsa, realizzata sempre con il settimanale diretto da Alfonso Signorini. All’epoca la conduttrice si lasciò fotografare in spiaggia insieme a un altro dei suoi cani. Un modo per tenere vive attenzione e coscienza.