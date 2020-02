Maria De Filippi: “Uomini e donne è un inferno, anche per un problema di Tina Cipollari”

Tempi duri per Uomini e Donne, a quanto confermato dalla stessa Maria De Filippi. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione del serale di Amici, in onda per a partire da venerdì 28 febbraio, la conduttrice ha lasciato intendere che nei tempi recenti si respira un’atmosfera difficile nel dating show pomeridiano di Canale 5: “Anche per un problema personale di Tina, le registrazioni di Uomini e donne ultimamente sono state un inferno“, ha dichiarato la De Filippi.

I problemi di Uomini e Donne

La presentatrice non ha fornito dettagli sulla problematica che Tina Cipollari sta affrontando in questo periodo e che sta togliendo serenità all’andamento di Uomini e Donne. Per la verità, qualche avvisaglia che aveva fatto pensare a un momento di crisi si era già manifestata. Al di là della situazione dell’opinionista, il lavoro di Maria De Filippi è aumentato negli ultimi tempi, proprio a causa della partenza di Amici, in anticipo rispetto al calendario degli anni scorsi. L’intensificazione degli impegni ha portato a una momentanea “sospensione” del Trono Classico, peraltro già tornato in onda. La scelta di mandare in onda le storie dell’Over per un’intera settimana, dunque, non sono state legate a un problema di ascolti, ma proprio a mere questioni logistiche. A tutto questo si è poi aggiunta l’emergenza Coronavirus, che ha avuto conseguenze sul lavoro del team di Uomini e Donne: per ora continuano regolarmente le registrazioni negli studi di Roma (città al momento non interessata dal contagio), ma i casting sono stati sospesi.

Maria De Filippi in onda con 3 programmi contemporaneamente

Da questa settimana vedremo dunque Maria De Filippi in onda contemporaneamente con tre trasmissioni. Oltre alla fascia pomeridiana dedicata a Uomini e Donne, la Queen Mary dominerà due prime serate consecutive: quella del venerdì con Amici e quella del sabato con C’è posta per te. Quando quest’ultimo programma si concluderà (l’ultima puntata è prevista per il 14 marzo), Amici andrà in onda nella sua classica collocazione del sabato.