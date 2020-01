Marica Pellegrinelli sorride a Charley Vezza, innamorati come “adolescenti alla prima cotta”

Lo sguardo che Marica Pellegrinelli riserva al fidanzato Charley Vezza non compariva da tempo sul viso della modella, almeno non nelle foto scattate dai paparazzi negli ultimi anni. A sorprenderli insieme durante un viaggio nelle Langhe piemontesi, dove l’imprenditore coltiva parte dei suoi affari, è stato il settimanale Chi. L’ex moglie di Eros Ramazzotti e il suo nuovo compagno sono stati sorpresi dai fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini durante una romantica passeggiata in campagna. Marica guarda Charley con lo stesso sorriso incantato che si riserva alle cose preziose, a quelle importanti. E importante è il rapporto che tra loro è nato, tanto da spingerla a riscrivere la sua vita.

Pellegrinelli e Vezza vivono a Milano in case separate

L’ex moglie di Eros Ramazzotti e Vezza non vivono ancora insieme. Secondo quanto si legge su Chi, occuperebbero ancora due appartamenti diversi, entrambi a Milano. Il periodo di transizione in atto è delicato: la Pellegrinelli ha avuto due figli dall’ex marito. Affrontare una seconda convivenza a meno di un anno dalla fine del suo matrimonio potrebbe rivelarsi complesso e affrettato. Ma la distanza non influisce sulla stabilità del loro rapporto. “Per chi li vede da vicino, sembrano due adolescenti alla prima cotta” si legge sulla rivista. E le immagini confermano questa sensazione.

La separazione da Eros Ramazzotti

Marica Pellegrienlli e l’ex marito Eros Ramazzotti hanno annunciato la separazione di comune accordo a luglio del 2019. “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione” hanno fatto sapere in un comunicato stampa congiunto. A pochi mesi da quel momento, la modella è stata fotografata in compagnia del nuovo fidanzato.