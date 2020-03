“Marica Pellegrini e Charley Vezza si sono lasciati”: la modella sola in quarantena con i figli

È finita la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli, modella ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore piemontese Charley Vezza. Secondo il magazine Diva e Donna, la coppia si sarebbe già detta addio da settimane, anche se sui social non ne hanno dato una conferma ufficiale. Eppure la modella sta trascorrendo la quarantena a casa senza il compagno, passando il tempo con qualche esperimento in cucina e soprattutto accerchiata dall’amore dei due figli avuti con il cantante, Raffaella Maria di 9 anni e Gabrio Tullio, che da pochi giorni ha compiuto 5 anni. Secondo il settimanale, sarebbe stata proprio la presenza a casa due due bambini avuti con Ramazzotti a scatenare la crisi della Pellegrinelli con il nuovo compagno. Una vita da mamma difficile da conciliare con quella più mondana di lui.

L’amore ritrovato con Charley Vezza

Erano passati appena due mesi dalla separazione con Eros Ramazzotti, quando la modella e attrice ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova storia d’amore. Era l’estate 2019 e la neo coppia trascorreva le vacanze sotto il sole di Ibiza e dagli scatti dello scorso inverno, sembrava proprio che avessero scelto di andare a convivere, ma la rottura era dietro l’angolo. A San Valentino 2020 non erano più una coppia, sostiene Diva e Donna:

Il giorno di San Valentino sono stati distanti e ormai da un po’ di tempo sembrano non trovare il tempo giusto per la coppia. La Pellegrinelli è una mamma attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Charley, invece, gira il mondo con i suoi progetti tra moda e design. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri.

I motivi della rottura con Eros Ramazzotti

Un amore durato 10 anni, dal quale sono nati due figli, finito nel 2019 per incompatibilità di carattere e, secondo la rivista Chi, per una presunta gelosia del cantante romano. Dopo la rottura Marica Pellegrinelli ha lasciato la casa dove ha costruito una famiglia con Eros Ramazzotti per trasferirsi a Milano con i figli. Proprio qui avrebbe incontrato il nuovo amore. Nonostante la fine di un amore, la coppia aveva deciso di restare unita il più possibile per il bene dei due figli. Non solo la presenza della modella era stata notata ad un concerto del cantante, ma poco tempo dopo si sono anche concessi una bella vacanza di famiglia, tutti insieme a Taormina.