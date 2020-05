Marina Fadda rifiuta di sposare Antonio Zequila: “Basta con questo equivoco”

Non ci sarà il matrimonio tra Antonio Zequila e Marina Fadda, a dispetto della proposta avvenuta in diretta all’ultimo Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dal reality, sembra che non sia risbocciato l’amore tra l’attore e la storica compagna, che sono stati legati per nove lunghi anni ma che di recente si erano separati. La smentita arriva proprio dalla Fadda, sulle colonne del magazine Chi:

Devo fare una smentita importante. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio.

La proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip 2020

A marzo, al GF Vip, Marina aveva scritto una lettera a Zequila che ricordava gli anni d’amore vissuti insieme. Il concorrente aveva così colto l’occasione per definirla la donna più importante della sua vita e e chiederle pubblicamente, a distanza, di tornare insieme, addirittura convolando a nozze: “Io sposerei Marina. Anzi lo dico. Marina, appena finisce questo Coronavirus, ti sposo“. Purtroppo per lui, la donna non è d’accordo e la proposta in diretta televisiva non ha sortito l’effetto sperato.

Chi è Marina Fadda

Per tutta la durata della loro relazione, l’identità di Marina Fadda è rimasta nel più stretto riserbo. Per tutelarla dal gossip, Zequila ha sempre parlato di lei chiamandola “Ines” e senza lasciar trapelare ulteriori informazioni, sino alla partecipazione al GF Vip. Ora sappiamo che Marina è un medico chirurgo specialista in odontostomatologia che vive e lavora a Sassari. Ha spiegato di essere stata lei a chiudere la relazione con Zequila, vista la distanza geografica (lui risiede a Roma). Ha già un matrimonio alle spalle, motivo per cui ha dichiarato di non voler ripetere l’esperienza della fede al dito.