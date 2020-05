Marina La Rosa e Soleil Sorge ancora in guerra: “Stron*a incattivita”, “Vipera”

I tempi dell’Isola dei Famosi 2019 non sono poi così lontani, come dimostra il ritorno della rivalità tra Marina La Rosa e Soleil Sorge. A riaccendere la “guerra” tra le due ex naufraghe è stata Marina, nel corso di una diretta Instagram con TvLO. La storica concorrente del primo Grande Fratello ha commentato le dinamiche dell’Isola 14, in cui si classificò seconda. In quell’edizione, furono diversi gli scontri con la Sorge, che con il suo atteggiamento spesso conflittuale si inimicò gli altri concorrenti. A distanza di oltre un anno, il giudizio di Marina è ancora tutt’altro che lusinghiero:

Se tutti si volessero bene, che programma sarebbe? Ovviamente si fonda anche sui conflitti. Per esempio hanno fatto bene a mandare Soleil. Lei è un dito su per il c..o, non in maniera piacevole chiaramente. Per cui ha reso invivibile e impraticabile quell’esperienza.

Il commento su Soleil a Pechino Express

La ex gieffina ha ammesso che la Sorge “è recuperabile perché è ancora molto giovane“, ma non usa mezzi termini: “Str…za lo è, lei sembra proprio incattivita. Sembra che abbia voglia di riscatto, che la vita le abbia fatto qualcosa di brutto e che voglia avere una rivalsa. Parlare con Soleil è impossibile“. Peraltro, la Sorge si è fatta notare più di recente per la sua partecipazione a Pechino Express 2020 in coppia con mamma Wendy Kay. Sempre molto competitiva, spesso verbalmente aggressiva contro la madre, è diventata in breve tempo la concorrente più detestata dell’edizione da parte del pubblico. E la La Rosa è pienamente d’accordo con gli spettatori: “Ho seguito Pechino perché c’era Vera Gemma che conosco e amo. Ho visto come si è comportata Soleil. La conferma del fatto che sia una str…za”.

La risposta di Soleil Sorge

La replica di Soleil non si è fatta attendere. Nei commenti Instagram sulla pagina del sito Isa e Chia, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto per le rime definendo “vipera” la rivale: “Con una vipera davanti non si potrebbe essere altrimenti… Ma deve saperne parecchio di cose lassù se parla così spesso. Ps: chi è l’incattivita che dopo un anno ancora cerca brighe nonostante sia finita nel dimenticatoio #getalife”.