Marino: “Con il Napoli è sempre derby del cuore, Spalletti può portare gli azzurri allo Scudetto”

Il dirigente dei friulani dice la sua sulla gara di stasera contro gli uomini di Spalletti

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni all’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nella quali ha parlato di Udinese-Napoli, gara che si terrà stasera alla Dacia Arena. Queste le sue parole:

“Le partite con il Napoli sono sempre il mio derby del cuore. Perché ogni volta ricordo le domeniche al San Paolo con mio padre a vedere gli azzurri, Sivori, Altafini, Montefusco. Non riesco mai a vivere questa partita con il Napoli come se fosse una partita normale.

Ha una squadra che è molto forte fatta di giocatori che stanno assieme da anni. E questo è un vantaggio. E guidati da un allenatore che non lascia nulla al caso. Peraltro in una stagione dove per vincere il campionato ci vorranno meno punti del passato. Quindi…”

