Mario Biondi è arrivato a quota nove figli, è nata Matilda

Nella puntata di oggi di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, Mario Biondi ha fatto un grande annuncio in diretta. Il grande cantante dalla voce soul sarà padre per la nona volta e la sua bimba si chiamerà Matilda. L’annuncio fa parte di una anteprima del nuovo corso tv di Radio1 Social Club. L’ultima volta che il cantante ha avuto ampia risonanza in pubblico risale al 2018, quando si è presentato al Festival di Sanremo con il brano “Rivederti”. Il 20 aprile 2020 ha pubblicato il singolo “Il nostro tempo” partecipando alle iniziative di sostegno durante la pandemia di Covid-19.

La notizia a Radio2 Social Club

Una bella notizia che Mario Biondi ha rilasciato in anteprima a Radio2 Social Club. Il programma, in onda tutti i giorni su Radio2 dalle 10.30 alle 12, era stato costretto a uno stop della sua produzione televisiva a causa delle restrizioni per l’epidemia di coronavirus. Il ritorno su Rai2 è previsto proprio per domani, martedì 5 maggio 2020, alle 8.30 proprio con la lieta notizia annunciata da Mario Biondi: Matilda, la sua nona figlia.

Tutti i figli di Mario Biondi

Mario Biondi, il cui vero nome è Mario Ranno, è nato nel 1971 a Catania. Ha 47 anni e Matilda è la sua nona figlia. Ha sempre avuto una vita privata molto abbottonata, ma una notizia così curiosa è difficile da tenere nascosta. Ha avuto una storia molto importante con una donna fuori dal mondo dello spettacolo, di nome Monica. Da questa unione sono nati sei figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Il figlio numero sette nasce nel 2015 da una relazione con Giorgia Albarello, ex Miss Italia 2007: è Mia. Nel 2016 è nato l’ottavo figlio di nome Mil, dall’attuale compagna la cui identità è segreta. Adesso è nata Matilda, e siamo a quota nove figli per il cantante che dovrebbe essere certamente un amante delle famiglie numerose.