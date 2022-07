Mario Rui ai tifosi: “Titolare io o Olivera? L’importante è vincere. Sul capitano vi dico”

Mario Rui con i tifosi

Mario Rui ha parlato con i tifosi azzurri presenti nel ritiro del Napoli a Dimaro. Il terzino portoghese è stato sommerso dall’affetto dei tifosi napoletani e oggi, dopo l’allenamento mattutino, si è recato all’esterno del campo di Carciato per dedicare loro un po’ di tempo: rilasciando autografi, selfie e foto ricordo.

Mario Rui incontra i tifosi del Napoli

Durante l’incontro con i tifosi del Napoli, Mario Rui ha rilasciato anche qualche breve dichiarazione. A chi gli chiedeva se sarebbe stato lui il capitano del Napoli nella prossima stagione, ha risposto: “Il capitano del Napoli lo fa Koulibaly”. Qualcuno poi gli gli ha fatto notare che Kalidou ancora non è presente a Dimaro, Rui ha risposto così: “Koulibaly non ha bisogno di allenarsi per essere capitano”.

Tra le altre domande, gli è stato chiesto chiesto anche chi sarebbe stato titolare l’anno prossimo, se lui o il nuovo acquisto Mathias Olivera. Mario Rui senza esitare ha risposto: “Si vedrà chi gioca. L’importante è che il Napoli vinca e faccia bene”.

