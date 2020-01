Mario Rui: “Nessun caso Insigne”

Lorenzo può fare la differenza

Il terzino del Napoli Mario Rui, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Lorenzo Insigne e delle ultime settimane vissute in casa azzura. Queste le sue dichiarazioni: “Non c’è mai stato Insigne da solo contro tutti, sicuramente non era aiutato ma il suo atteggiamento è sempre stato positivo. Lorenzo rimane un giocatore straordinario che può fare la differenza. La classifica non è quella che meritiamo come squadra, non c’è mai stato un problema di gruppo. Adesso dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto, fin dalla prossima partita, perché la vittoria contro la Lazio non cancella tutti i mesi difficili”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

Sky UK – Il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal!

Napoli, Politano serve, possibile scambio Allan-Vecino ed altro a Radio Punto Nuovo

Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!”

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

ULTIM’ORA Sky – Nuovo incontro Giuntoli-agenti Politano: vicina la fumata bianca

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

CONTENUTI EXTRA

Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman

Ville e Ferrari a furbetti del Reddito

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri