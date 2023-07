Radio Crc – Mario Rui, promessa di rinnovo: appuntamento a Castel di Sangro per trattare.

Durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ l’agente di Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, è intervenuto per parlare del futuro dei suoi assistiti. Questo è quanto dichiarato partendo dal portoghese: “Mario Rui? Avevamo l’esigenza di allungare il contratto di un anno, c’era già una promessa e la disponibilità a farlo, ci siamo dati appuntamento a Castel di Sangro per formalizzare il tutto. Io credo che il Napoli non cambi più nulla nell’organico, al 95% sarà la stessa squadra dell’anno scorso. Spalletti? Ha dato qualcosa in più ai calciatori, dal punto di vista tecnico ha dato tantissimo”.

