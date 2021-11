Marotta: “Insigne a Gennaio? Nessun investimento prima di giugno”

Giuseppe Marotta sul possibile assalto a Lorenzo Insigne nella prossima finestra di mercato invernale: “A Gennaio non faremo investimenti, oggi siamo concentrati sulla nostra rosa”.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di Radio Rai, è stato interrogato sulla possibilità di acquisto di Lorenzo Insigne, e sul monitoraggio sulla situazione legata a quest’ultimo in merito al rinnovo di contratto: “Oggi siamo concentrati su questo gruppo e sulla nostra rosa formata in gran parte da campioni d’Italia. La squadra sta rispondendo a quelle che sono le aspettative. A gennaio non penso che faremo cambiamenti, pensiamo a giugno e a investimenti per il futuro”.

