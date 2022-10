Corriere dello Sport – Marrucco: “Il Napoli deve blindare Giuntoli”.

Fulvio Marrucco si è soffermato sull’importanza di Cristiano Giuntoli all’interno della società:

Marrucco ha poi affrontato altri temi legati al Napoli, il futuro dello stesso Giuntoli e l’importanza della corsa in campionato rispetto alla Champions League: “Al di là di tutto ciò di cui si discute in questo periodo meraviglioso, credo che il punto chiave sia il contratto di Cristiano Giuntoli. Il Napoli sta avendo un rendimento incredibile, quest’anno è una squadra: se un compagno cade, c’è sempre qualcuno ad aiutarlo a rialzarsi. E in attacco c’è un’abbondanza mai vista. C’è un’aria particolare che si respira nello spogliatoio ed è un’aria buona. Del gruppo di una volta ormai sono rimasti pochi giocatori e Spalletti sta creando nuovi senatori. In Champions la squadra sta facendo benissimo, ma è il campionato quello che interessa di più ai tifosi per fatti storici e sociali“.

