Martin Petras entourage Hamsik: “Ritorno a Napoli? Sicuro, le percentuali sono alte”

Martin Petras, su Hamsik e un eventuale futuro in azzurro

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, queste le sue dichiarazioni:

“Stasera anche io sarò allo stadio per Napoli-Barcellona. Calzona merita di essere sulla panchina del Napoli.

È il nostro ct, in un anno e mezzo ha fatto un grande lavoro. Il suo staff ha alzato i livelli della nostra Nazionale a livelli come quelli di Italia e Portogallo.

Non abbiamo viaggiato insieme io ed Hamsik. Il presidente gli ha chiesto di partecipare al pranzo UEFA e lui ha accettato. Hamsik come dirigente del Napoli? Forse il suo momento arriverà in futuro.

Bisogna capirlo perché è un ragazzo che per 20 anni è stato fuori, c’è anche il lato umano. Ha due figli che hanno bisogno del papà, è importante che lui ci sia. Poi lui sa meglio di noi tutti quando sarà quel momento, ma io penso che un giorno arriverà il momento del ritorno a Napoli.

Hamsik con un ruolo come quello di Ibrahimovic? Marek saprà quello che è meglio fare per lui. Ci sono molte tematiche da risolvere, ma come ho detto, ci sarà un giorno in cui verrà a Napoli.

Le percentuali che Hamsik torni a Napoli? Sicuro arriverà quel giorno. Le percentuali sono più alte di qualche mese fa sicuramente”.

