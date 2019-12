Martina Luchena e il dramma della madre Simona: “Ha avuto una brutta malattia”

Tweet on twitter

Share on facebook

Martina Luchena ha raccontato ai fan il terribile periodo vissuto di recente dalla sua famiglia. Ex volto di Uomini e Donne, oggi popolare influncer, la Luchena ha scelto di svelare ai suoi follower che la madre ha dovuto fare i conti con un tumore (che lei definisce “quel brutto male che preferisco non nominare”), ma che ora fortunatamente sta meglio. Lo ha fatto con un post pubblicato il giorno di Natale, che la mostra insieme alla mamma Simona Cassano e al fratello Paolo Luchena. Già in passato, la famiglia di Martina aveva dovuto affrontare due terribili prove: la morte del padre e quella della nonna.

Il post di Martina Luchena

“Buon Natale da noi!!“, scrive Martina, “Otto mesi fa hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia.. quel brutto male che preferisco non nominare… Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro “segreto” da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto.. Ebbene sì, vediamo di nuovo la luce alla fine del tunnel, quella luce che mia mamma ha sempre avuto: positiva, combattente, determinata, forte… ha fatto sì che, con il suo amore, la nostra famiglia diventasse ancora più unita e che i valori che ci ha sempre insegnato diventassero ancora più saldi! E quindi ora posso dirvi che, malgrado il dolore provato quest’anno, questo non poteva essere il Natale più bello, con la famiglia e tanto tanto amore!“.

Nel 2017 la morte del padre di Martina

Una storia a lieto fine per la famiglia di Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi nella stagione 2016-17 di Uomini e Donne, che con i suoi cari ha già dovuto fronteggiare gravissimi dolori. Nel luglio 2017, era venuto a mancare il padre Donato, che si tolse la vita per una forte depressione. Esattamente un anno dopo, Martina perdeva anche l’amata nonna Francesca.