Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy si separano, la star americana ha chiesto il divorzio

L’amore tra Mary Kate Olsen e Olivier Sarkozy è giunto al capolinea. La stilista e noto volto dello spettacolo americano e il fratellastro di Nicolas Sarkozy starebbero divorziando. Questo è quanto riporta TMZ, secondo cui l’ex star bambina avrebbe depositato un urgente istanza di separazione. Dopo tre anni di fidanzamento dal 2012 e cinque di matrimonio, avvenuto nel 2015, qualcosa nella celebre coppia deve essersi rotto, tanto da portare alla drastica decisione di dividersi.

La richiesta di divorzio

Stando a quello che riporta il tabloid americano, la crisi coniugale risale a qualche tempo fa, tanto che il banchiere francese avrebbe smesso di pagare per mesi l’affitto del loro appartamento newyorkese, senza dire nulla alla sua compagna, a cui è stato chiesto di abbandonare la casa in cui vivevano insieme, entro il 18 maggio. Da qui sarebbe nato l’impulso da parte della stilista, di diciassette anni più giovane del marito, di servirsi degli avvocati per mettere fine alla loro relazione. Il motivo per cui ha contattato uno studio legale risiede nell’impossibilità di rispettare la richiesta di recuperare i suoi averi e lasciare l’abitazione, dal momento che vigono ancora delle stringenti restrizioni per il coronavirus a New York, di conseguenza, l’unico modo per preservarsi sarebbe stato quello di ricorrere al supporto degli avvocati, avviando una pratica di divorzio e prendendo tempo per compilare le carte, dopo la notizia dei mesi d’affitto scoperti. Questo è quanto si afferma sui documenti ottenuti da TMZ.

L’aiuto di Ashley Olsen

Altri dettagli, invece, li fornisce E!News che è entrato in contatto con una fonte vicina alla coppia. La richiesta di divorzio sarebbe stata depositata dalla stilista e produttrice americana, lo scorso 17 aprile, seppur con qualche difficoltà emersa a causa dell’emergenza sanitaria. Sembrerebbe, quindi, che i due non abbiano trascorso questo periodo di reclusione forzata insieme, ma da nessuno dei diretti interessati è arrivata una conferma inerente all’accaduto. Stando a quanto riporta E!News, Mary-Kate Olsen sarebbe stata aiutata dalla sorella Ashley in questo periodo difficile.