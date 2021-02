Mascara: “Difficile puntare su Osimhen. Spero che Gattuso resti a Napoli”

L’ex giocatore del Napoli Giuseppe Mascara è intervenuto ai microfoni di Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio Crc

Mascara ha parlato del momento delicato del Napoli, condizionato dai numerosi infortuni. Alcune parole sono state spese anche su Victor Osimhen.

“Osimhen è uno degli attaccanti più forti in Europa, ma il Napoli è abituato ad avere centravanti pronti e non sa aspettare. La Serie A è difficile. Hirving Lozano è un esempio: l’anno scorso ha faticato mjolto, quest’anno è tra i più forti del campionato italiano. Spero Osimhen non si offenda: è un talento, ma al Napoli serviva un attaccante che andasse subito in doppia cifra. Ora non è facile puntare su di lui.

Sarei curioso di veder giocare il Napoli con la squadra completa: senza infortuni; avremmo parlato diversamente sul lavoro di Gennaro Gattuso. Riguardo la Juve, la storia narra che la squadra bianconera non muore mai e ci prova fino alla fine. Spero che anche il Napoli possa recuperare in fretta e continuare a provarci. In questo campionato non è detto nulla. Sarò sincero sulla questione dell’esonero di Gattuso: se va via chi potrà sostituirlo? Mancano quattro mesi alla fine, spero resti perché sta facendo grandi cose.”

