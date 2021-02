Massimiliano Esposito: “Al Napoli manca un gioco e un leader in campo”

Massimiliano Esposito analizza il momento buio del Napoli

L’ex giocatore del Napoli Massimiliano Esposito è intervenuto in diretta ai microfoni de Il Sogno del Cuore, dove ha analizzato il difficile momento che vivono gli azzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Da addetto ai lavori non riesco a capire tante decisioni di Gattuso: non capisco perché si ostini con questo 4231 anche ora che diversi calciatori sono palesemente affaticati, e la linea difensiva è priva di titolari. Si è perso una gara che era fondamentale per il quarto posto. È vero che Gattuso non ha quasi mai avuto l’organico al completo, è sicuramente una situazione critica, ma nonostante le attenuanti potrebbe e dovrebbe fare meglio. Questa squadra non ha identità, non ha un’idea di gioco. Se vedi l’Atalanta, i calciatori sanno bene quello che devono fare in campo. Manca identità ed organizzazione in mezzo al campo, lo si vede anche quando il Napoli subisce un gol e non ha mai una reazione per ribaltare il risultato. Secondo elemento fondamentale è che agli azzurri manca un leader, e questa situazione si vede da anni, precisamente da quando sono andati via Hamsik e Reina.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 9.630 nuovi positivi, 274 i decessi nelle ultime 24 ore

Marani: “Silenzio stampa senza senso, una cosa da monarchia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Volontari Oipa salvano cervo caduto Naviglio nel Milanese