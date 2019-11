Massimo Boldi in festa, la figlia Marta si è laureata: “Sono fiero di te”

in foto: Boldi con le figlie Manuela, Marta e Micaela

Grande gioia per Massimo Boldi, che ha pubblicato le foto della laurea della figlia Marta. La terzogenita dell’attore, 29 anni, ha conseguito un Master in International Screenwriting and Production, un corso in lingua inglese dedicato a chi vuole formarsi come sceneggiatore e produttore, presso l’università Cattolica di Milano. Boldi si è detto “fiero e orgoglioso per aver avuto la fortuna di assistere al Master della più giovane delle sorelle. Ora tocca sperare di poter trovare il proprio posto di lavoro. Congratulazioni dal tuo papà“. Sembra dunque che Marta sia intenzionata a lavorare nel mondo dello spettacolo come papà. “Lo sapevo che in famiglia c’era qualche altro intelligente e colto come ME“, ha scherzato l’attore in un altro post.

Chi sono le figlie di Massimo Boldi

Boldi ha avuto tre figlie dalla moglie Marisa Selo, che ha sposato nel 1973 e che purtroppo lo ha reso vedovo nel 2005. Prima di Marta, classe 1990, Boldi e Marisa hanno avuto Micaela (nata nel 1974) e Manuela (del 1981). Le prime due lo hanno reso nonno. Nel 2002 è nato Massimo Federico, figlio di Micaela, mentre nel 2016 è arriva la seconda nipote Vittoria Marisa e nel 2019 Leonardo, entrambi nati da Manuela.

Massimo Boldi legato a Irene Fornaciari

Oggi, Boldi è sentimentalmente legato a una compagna di nome Irene Fornaciari, lontana dal mondo dello spettacolo. Lucchese, ha un negozio di abbigliamento e gioielli nella città toscana ed è più giovane di lui di 34 anni. “Di lei mi piace la sua testa, come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene“, ha detto di lei l’attore comico. Una relazione più che seria la loro, alla faccia della differenza d’età. Tanto che è già stato regalato un anello: a sorpresa, però, è stata Irene a farne dono a Boldi, come ha svelato lei stessa.