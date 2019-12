Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene Fornaciari in tv: “Con lei sono rinato”

Il fatto che Massimo Boldi intrattenesse da qualche tempo una nuova relazione amorosa non era un mistero, sebbene non ci fossero state ancora le presentazioni ufficiali, il debutto vero e proprio nel mondo dello spettacolo. Ed ecco che, invece, ospite del programma del sabato pomeriggio di Rai1, Italia Sì, l’attore ha portato con sé la sua Irene Federica Fornaciari.

Ad accoglierli nello studio di Rai1 ci ha pensato il padrone di casa della trasmissione, Marco Liorni, che non ha esitato a rivolgere qualche domanda alla coppia. Primo quesito riguarda, ovviamente la differenza d’età, tra i due passano infatti ben 34 anni: lei 40 e lui 74. Eppure, questo non sembra essere un problema, anzi, la complicità e il divertimento tra i due non manca. Irene Federica Fornaciari ha espresso tutto il suo entusiasmo nel vivere una storia con un uomo che riesce a sdrammatizzare anche i momenti di forte tensione, affermando: “La leggerezza è qualcosa di fondamentale. Magari, quando stiamo parlando di una cosa seria, lui inizia a cantare o a recitare qualche celebre battuta dei suoi film”.

L’idea del matrimonio

Si tratta in effetti della prima relazione stabile che il comico meneghino vive dopo la scomparsa della moglie, Maria Teresa Sele, avvenuta a causa di una malattia. L’incontro con Irene Fornaciari l’ha davvero rimesso al mondo, ritrovando la voglia di aprirsi nuovamente all’amore, tanto che entrambi non escludono l’opportunità di sposarsi. Un’unione che non porterebbe dei malcontenti in famiglia, dato che la 40enne toscana rivela di avere un ottimo rapporto con le figlie di Boldi: “Sono delle donne meravigliose. Spesso usciamo tutti insieme senza alcun problema”.

Come si sono conosciuti

Massimo Boldi e Irene Fornaciari si sono conosciuti in maniera fortuita, durante un viaggio in treno. Quello che sembrava un incontro casuale si è trasformato in qualcosa di più, che entrambi cercano di viversi nel migliore dei modi, seppur a distanza dal momento che lei vive e lavora a Lucca, mentre lui si trova a Milano.