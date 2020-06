Matt Bellamy di nuovo papà: è nata Lovella Dawn, la prima figlia con la moglie Elle Evans

Matt Bellamy, il frontman dei Muse, è diventato papà per la seconda volta. Il 7 giugno 2020 è nata la piccola Lovella Dawn, ma il cantante ha comunicato l’arrivo della piccola con uno scatto su Instagram solo a distanza di una settimana dalla sua nascita.

La primogenita della coppia

La bambina è la seconda figlia per il 42enne, ma si tratta della prima avuta con sua moglie, la modella americana Elle Evans. L’annuncio della nascita è avvenuto su Instagram, dove è stata pubblicata una foto che vede la piccola famigliola riunita, intenta a scattarsi un tenero selfie allo specchio. Lovella Dawn è in braccio al papà, mentre la mamma è alle spalle ad abbracciarli, il musicista scrive: “Ecco Lovella Dawn, nata a Los Angeles il 7 giugno 2020, con lo stesso taglio di capelli del papà durante la quarantena. La mamma ha fatto davvero un ottimo lavoro”. E in effetti la prima cosa che si nota guardando lo scatto è proprio la somiglianza tra papà e bimba con questo simpatico ciuffo alzato verso l’alto.

Il primo figlio avuto da Kate Hudson

Matt Bellamy, quindi, è diventato papà di nuovo, a distanza di nove anni dal primo figlio. Nel 2011, infatti, ha avuto Bingham Hawn, un bel maschietto dall’attrice Kate Hudson dalla quale si è separato nel 2014. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti, proprio per garantire al bambino di crescere in tutta serenità, rientrando in una vera e propria famiglia allargata, viste le foto scattate insieme anche alla compagna di Bellamy durante il tour estivo della band.

Sposi ad agosto scorso

Il musicista britannico e la modella americana stanno insieme da cinque anni, nel 2017 è arrivato l’annuncio ufficiale del fidanzamento, con annessa anche proposta di matrimonio. Infatti, i due si sono sposati ad agosto scorso, con una bellissima cerimonia a Malibù. Con l’arrivo di Lovella Dawn la coppia ha realizzato il proprio sogno d’amore.