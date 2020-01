Mattarella ricorda Kobe Bryant: “La notizia rattrista tutto il mondo dello sport, si era formato nel nostro Paese”

Anche Sergio Mattarella si aggiunge alla lunghissima lista di coloro che hanno voluto esprimere un pensiero nei confronti di Kobe Bryant, tragicamente scomparso insieme alla figlia Gianna Maria-Onore e ad altre sette persone in un incidente di elicottero verificatosi nella giornata di domenica in California.

Il capo di Stato ha commentato la terribile notizia e ha ricordato i trascorsi italiani del cinque volte campione NBA, indicandoli come un motivo d’orgoglio per il nostro Paese: “Tutto il mondo dello sport è rattristato dalla sua morte. Una tristezza che ha fondamento non solo nelle sue capacità e nella sua popolarità ma anche perché si era formato nel nostro Paese e nelle nostre scuole“.

Foto: LaPresse