Mauro Icardi compie 27 anni, la dedica di Wanda Nara: “Il regalo più grande è il nostro amore”

Non sono mancati i festeggiamenti per Mauro Icardi, giocatore del Paris-Saint-Germain, che il 19 febbraio ha compiuto 27 anni e ha festeggiato in grande stile insieme alla moglie Wanda Nara e ai compagni di squadra. La famiglia al completo si è riunita nella capitale francese, dove li ha raggiunti anche il padre di Mauro, Juan Icardi, per trascorrere un po’ di tempo insieme. Una cena intima e informale a casa, una torta con le candeline da spegnere e un bicchiere di champagne. Il nonno, entusiasta, si è potuto godere i nipotini, Francesca, Isabella, Valentino, Benedicto e Costantino, (i tre maschi nati dalla precedente relazione con Maxi Lopez). Per la famiglia Icardi è sempre piuttosto difficile conciliare lavoro e vita privata. Il calciatore infatti vive a Parigi da quando gioca con la squadra francese, mentre la conduttrice argentina si divide tra Roma, per il Grande Fratello Vip, e Milano, dove vive con i figli. Proprio per questo, nonostante fosse il suo compleanno, il marito le ha fatto trovare un regalo di San Valentino in ritardo: una scatola che contiene un costosissimo orologio. Lei ha ricambiato con una dedica romantica e una foto piccante postata sul suo profilo:

Buon compleanno amore mio, che possiamo vivere tanti altri sogni insieme…ti amo infinitamente e sono ogni giorno più orgogliosa del papà e del marito che sei…ti amo all’infinito, auguri per questi 27, che è anche il nostro numero, ti amo.

La festa di compleanno con i compagni del Paris-Saint-Germain

Se il giorno del suo compleanno hanno preferito festeggiamenti intimi, lo stesso non è valso per il giorno dopo, quando la famiglia Icardi ha festeggiato con un party lussuoso in un palazzo parigino. A spegnere le candeline non era solo Mauro Icardi, ma anche due compagni di squadra, Edinson Cavani e Ángel Di María che hanno compiuto gli anni (33 e 32) il 14 febbraio. Alla festa erano presenti anche i figli al completo e moltissimi amici e colleghi, che si sono scatenati ballando raeggetton e hanno brindato con calici di champagne.

Il piccolo Benedicto compie otto anni

Otto candeline invece per Benedicto, che il 20 febbraio ha festeggiato il compleanno, appena un giorno dopo Mauro Icardi, compagno della madre. Nato nel 2012, è il fratello di Valentino e Costantino, i figli che Wanda Nara ha avuto all’ex marito Laxi Lopez. Anche quest’anno, come spesso è capitato, il piccolo ha passato il compleanno con la mamma a Parigi e non con il papà. Spesso Maxi Lopez aveva raccontato di dover lottare parecchio per vedere i figli. Separati nel 2013, appena un anno dopo avergli detto addio infatti, la manager argentina ha sposato Mauro Icardi e a quanto pare i rapporti non sono rimasti dei migliori.