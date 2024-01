Corriere dello Sport – Mazzarri-ADL, trenta minuti al telefono subito dopo il ko col Torino

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena inerente alla reazione di De Laurentiis, dopo il ko subito contro il Torino. La prima cosa che ha fatto, è stata quella di chiamare Mazzarri:

“Mazzarri, insomma, non rischia: Meluso è stato chiaro. Tra l’altro dopo il mesto sipario, mentre la squadra andava a chiedere scusa ai tifosi inviperiti nel settore Ospiti, il tecnico ha parlato una mezzora al telefono con De Laurentiis nel gabbiotto in tribuna da cui ha assistito alla disfatta (a causa della squalifica): un lungo confronto che però non ha prodotto scossoni. E ciò significa che, eventualmente, soltanto Walter potrebbe decidere di gettare la spugna in questo momento”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri non pensa alle dimissioni, è convinto di avere in mano il polso della situazione

Meluso: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Da domani decideremo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Milan torna a vincere. 3-0 all’Empoli