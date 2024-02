Corriere dello Sport – Mazzarri alla ricerca del gol: torna al 4-3-3

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo match contro il Verona. Mazzarri ha rimodellato il Napoli in un momento di piena emergenza, ma adesso, con il rientro dei titolari è pronto a tornare alle origini:

“Mazzarri s’è cimentato anche in altre prove. Un’escalation: tre o cinque, catenaccio e contropiede, benissimo con la Fiorentina anche in fase realizzativa (un tris), bene con l’Inter e molto bene contro Sarri in fase difensiva. Ma poi, beh, il deserto dei gol: neanche uno. E ancora: un tiro di Kvara nello specchio di Sommer in finale di coppa e nemmeno un’ombra in quello di Provedel sei giorni fa all’Olimpico. Il gruppo è abituato a giocare, a filare trame e occasioni, e così una volta conclusa l’emergenza è seriamente ipotizzabile la nuova virata. Il ritorno al futuro: perché il Napoli, per filosofia e fisionomia, talenti e uomini, non è squadra costruita per nascondersi; piuttosto per aggredire. E i numeri collezionati finora con Walter – 8 partite senza gol su 14 – sono di certo giustificati dai problemi (variegati) ma vanno anche affrontati e risolti tirando fuori soluzioni tecniche e tattiche”.

