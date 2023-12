Mazzarri: “Dico la verità, chi vuole andare via lo faccia! Io sono per forze fresche e motivate”

Mazzarri in conferenza stampa: “Dico la verità, chi vuole andare via lo faccia! Io sono per forze fresche e motivate”

Dopo il ko del Napoli in Coppa Italia, contro il Frosinone, Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore ha chiarito anche la questione “partenze” per il prossimo mercato di gennaio:

Ha parlato con la società per il mercato? Elmas andrà via?

“Io le valutazioni le faccio con la società, poi loro spiegheranno. Di sicuro qualcosa andrà fatto, a centrocampo va via intanto uno come Anguissa (Coppa d’Africa, ndr), poi se ci sono altre cessioni la società interverrà per sostituirli. Poi vediamo in altri reparti, io dico la verità, dopo lo Scudetto se qualcuno che gioca poco ha la faccia di andar via, io sono per farli andare via e far venire forze fresche più motivate. Lo dico. Poi la società spiegherà a voi certe scelte, se le farà o meno”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri: “Fischi meritati? Siamo andati allo sbaraglio”

Di Francesco: “Che impresa! I miei ragazzi sono terribili, sognano la salvezza”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federico Chiesa, la romantica proposta di matrimonio a Lucia Bramani a Venezia