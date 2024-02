Il Mattino – Mazzarri ha altre due occasioni: ADL valuta l’esonero

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che Aurelio De Laurentiis avrebbe preso in mano la situazione mettendo Walter Mazzarri alle strette. Non è un segreto che il patron abbia seriamente pensato all’esonero, difatti l’allenatore sarebbe sotto processo: solo altre due partite per confermare la sua posizione. Nel caso in cui le prossime gare avranno un riscontro negativo, la posizione del tecnico inizierà a vacillare.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

