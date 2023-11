La Gazzetta dello Sport – Mazzarri, messaggio a Kvara: indicazioni ridotte, ma andranno seguite.

L’edizione odierna del quotidiano ha rivelato che Walter Mazzarri, si è impegnato ad avere diversi incontri individuali con i giocatori, negli ultimi giorni. Il tecnico ha riflettuto a lungo, ha parlato con Osimhen, rimanendo nell’ambito teorico, al momento risulta impossibile spingersi oltre, considerando il recupero non ultimato. Tuttavia, per Kvaratskhelia non è stato così, perché l’allenatore gli ha parlato con determinazione: il genio non sarà imbrigliato, le indicazioni saranno ridotte ma andranno seguite, specialmente per quanto riguarda la fase di non possesso.

