Mazzarri pronto a raggiungere quattro obiettivi con il Napoli

Il Corriere dello Sport si è focalizzato su quattro obiettivi che i tecnico del Napoli Walter Mazzarri si sarebbe prefissato.

È passata una settimana esatta dal ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli e l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha rivelato quattro presunti obiettivi del tecnico.

Dal quotidiano si legge:

“Diciassette giorni d’inferno, come un girone dantesco. Oppure 17 giorni per lasciare il Purgatorio e ritornare in Paradiso: il Napoli non è una commedia divina, ci mancherebbe, però è una squadra che vale oro e Walter Mazzarri tra l’Atalanta, il Real, l’Inter, la Juve e il Braga dovrà toscaneggiare.”

Ancora, sui quattro obiettivi nello specifico:

“I capisaldi della missione di Mazzarri: spolverare via la fuliggine che ha coperto lo scudetto, il gioco e il morale nella breve parentesi di Rudi Garcia; assicurare il passaggio agli ottavi di Champions tra il Real e il Braga; collezionare risultati in campionato per blindare la qualificazione alla prossima Champions, ancora più ricca (di un 25% circa); restituire valore a tutti quei giocatori che in cinque mesi hanno fatto su e giù nel diagramma delle quotazioni.”

