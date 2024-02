La Gazzetta dello Sport – Mazzarri si è sentito tradito da Zielinski, poi c’è la tegola Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla vigilia di Napoli-Genoa. Per Walter Mazzarri è stato molto complicato, il tecnico ha dovuto fare fronte a diverse situazioni: “Insomma, non è una vigilia come le altre e non potrebbe essere altrimenti. Tra dubbi di campo e morale da tenere alto, Walter ha avuto tanti pensieri negli ultimi giorni e sa anche lui che adesso società e tifosi si aspettano un’inversione di tendenza. È la legge del calcio, del resto: il campo è l’unico giudice ed è lì che il Napoli deve dimostrare di essere ancora vivo e sintonizzato sull’obiettivo Champions.

Mazzarri è pronto a rispolverare il 4-3-3 per andare all’assalto del Genoa: niente Osimhen, ma soprattutto niente Zielinski, che ha tradito la fiducia del tecnico contro il Milan e che adesso si avvia a un finale di stagione da separato in caso. Una situazione complessa in un momento complesso, a cui Walter avrebbe volentieri fatto a meno”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

