Corriere dello Sport – Mazzarri, umiltà in conferenza: ma non ha perso l’abitudine di mettere le mani avanti.

Ivan Zazzaroni, sull’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la prima conferenza di Walter Mazzarri al comando della panchina del Napoli: “Gasp il Dentista è infatti considerato un maestro di gioco e freschezza, oltre che un punto di riferimento per i colleghi. Chissà perché, ma ho il sospetto che, in caso di sconfitta a Bergamo, mica a Licata o Canicattì, a Walter non verrebbe perdonato nulla, nemmeno il fatto di aver potuto lavorare solo con sette, otto giocatori”.

Viene evidenziata: “l’umiltà con cui ha ripetuto di aver ‘studiato il calcio attuale’, come se fosse appena rientrato da un viaggio di cinque anni su Marte. Ovviamente si è anche sentito in dovere di specificare che «non mi lamento più, sono un altro Mazzarri». Walter si è difeso senza essere stato attaccato. Non è una novità: non ha perso l’abitudine di mettere le mani avanti perché, per imporsi, ha sempre dovuto faticare il doppio degli altri”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Quagliarella: “Spiazzato dai tifosi azzurri”

Biglietti Napoli-Inter, partita la vendita libera

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, che tegola per Pioli! Pronto un baby talento per l’attacco