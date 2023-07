Corriere dello Sport – Mbappé, Liverpool pronto all’assalto: con i 200mln il Psg si fionderà su Osimhen.

Come riferito dall’edizione odierna del quotidiano, il futuro di Victor Osimhen non è ancora deciso. Il Bayern, dopo il disappunto per l’alta valutazione, si è tirato fuori dalla corsa per il giocatore. Rimane forte il Psg, che ha fatto sapere che se Mbappé dovesse partire, si fionderebbe a capofitto sul bomber nigeriano.

“Psg chiede 200 milioni per venderlo quest’estate e il Real Madrid non sembra disposto a svenarsi per un giocatore che può prendere tra un anno a parametro zero. Ancelotti stesso non è ottimista sull’arrivo immediato del francese. A Madrid, intanto, il Chiringuito sostiene che sia arrivata un’offerta da 200 milioni di euro da parte del Liverpool e che il Psg preferirebbe venderlo in Premier piuttosto che al Real, con cui i rapporti sono pessimi”.

