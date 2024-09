Corriere dello Sport – McTominay con Lobotka e Gilmour: tra i più forti centrocampo del campionato

Mimmo Carratelli, ha scritto un editoriale per il quotidiano, dove ha parlato del centrocampo del Napoli:

“Conte ha trovato il modulo giusto, un 4-2-3-1 che sfata il pregiudizio secondo il quale Lobotka e Gilmour sarebbero uno la copia dell’altro, non potrebbero giocare insieme. Invece hanno giocato benissimo, non si sono mai pestati i piedi, spesso uno più basso (Lobotka), l’altro più alto.

Conte ha visto giusto e ha svoltato per il Napoli definitivo. Col 4-2-3-1 si avvererebbe anche il mio sogno di vedere in campo McTominay insieme a Lobotka e Gilmour per uno dei più forti centrocampo del campionato. È un Napoli troppo offensivo? È una squadra d’attacco, preferibile contro gli avversari medio-piccoli, se ce ne sono, ma da munire diversamente contro le big? Conte sa come fare. Si sta vedendo il frutto del gran lavoro settimanale, senza distrazioni europee. Dopo un anno di poco amore e molta anarchia, c’è ora un tecnico che sa come disporre la squadra e coinvolge gli azzurri nelle sue strategie. C’è una bussola in panchina, il Napoli non naviga più a vista”.

