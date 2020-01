“Meghan Markle e Kate Middleton non si parlano da sei mesi”: la crisi Reale sui tabloid inglesi

in foto: Kate Mddleton e Meghan Markle (ph. BEN CURTIS/AFP via Getty Images

Meghan Markle e Kate Middleton non si rivolgerebbero la parola da circa sei mesi, stando a quanto riporta il Mirror, citando fonti vicine alla famiglia Reale. La crisi dei Reali d’Inghilterra è scoppiata definitivamente quando Meghan e il Principe Harry hanno deciso di rinunciare al titolo Reale, annunciandolo in maniera ufficiale in una nota in cui spiegavano che “dopo molti mesi di riflessioni e discussioni interne, abbiamo scelto di iniziare un percorso di transizione quest’anno che ci porterà a ritagliarci progressivamente un nuovo ruolo all’interno della istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘senior’ della Famiglia Reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, ma continueremo a supportare Sua Maestra La Regina”.

Una riunione per la crisi

La notizia ha creato scandalo a corte e in tutto il mondo e si cercano quali siano state le motivazioni che hanno portato Harry e Meghan a questa drastica decisione. Il tabloid inglese ha scritto che la regina supervisionerà una riunione che vedrà protagonisti il Principe Carlo, il Principe William e lo stesso Harry oltre alla presenza di Meghan in collegamento dal Canada, dove si trova assieme al figlio Archie di 8 mesi: “Pianificheremo adesso un bilancio delle nostre attività tra il Regno Unito e il Nord America, continuando ad onorare i doveri della Regina, del Commonwealth e dei nostri patronati” si leggeva nella nota ufficiale in cui si spiegava la volontà di concentrarsi soprattutto su operazioni di beneficenza.

Perché Kate e Meghan non si parlano

Eppure pare che uno dei motivi della scelta sia che Meghan si senta discriminata a causa del suo background. lei e la nuora Kate hanno smesso di comunicare anche via Whatsapp e che dopo sei mesi di silenzio “oggi sono più lontane che mai” anche a causa della mancata presenza di Meghan e Harry per le celebrazioni del 38° compleanno di Kate a Kensington Palace, oltre a non aver presenziato a un festeggiamento a Sandringham domenica scorsa: “Meghan si sente guardata dall’alto in basso a causa del suo background. Una cosa che le ha causato molte preoccupazioni e portato la situazione a questo punto” ha rivelato una fonte al Mirror: “Ora devono trovare un modo per risolvere la situazione e cercare di tornare a essere una famiglia unita”. Pare che Kate e William abbiano appreso della decisione di Meghan e Harry poco prima dell’annuncio ufficiale e abbiano criticato il fatto che non abbiano avuto l’autorizzazione della regina.